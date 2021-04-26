JP Morgan Bitcoin fonu kuracak
ABD merkezli çok uluslu banka JP Morgan Chase&Co., belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir Bitcoin fonu kuracak. ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley de geçen ay en zengin müşterilerine Bitcoin fonları dağıtmaya başladığını açıkladı.
26.04.2021 - 17:54 | | DHA
CoinDesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kripto varlıklara en uzak duran bankalar arasında sayılan JP Morgan Chase'in kuracağı Bitcoin fonuna, saklama sağlayıcısı olarak, kurumsal Bitcoin platformu NYDIG hizmet verecek.
JP Morgan'ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor.