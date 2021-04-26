JP Morgan Bitcoin fonu kuracak

CoinDesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kripto varlıklara en uzak duran bankalar arasında sayılan JP Morgan Chase'in kuracağı Bitcoin fonuna, saklama sağlayıcısı olarak, kurumsal Bitcoin platformu NYDIG hizmet verecek.

JP Morgan'ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor.