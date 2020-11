ABD'de tüm federal bankacılık sisteminin denetiminden sorumlu kuruluş olan ve Hazine Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Office of The Comptroller of The Currency (OCC) JPMorgan Chase & Co'ya 250 milyon dolar ceza kesti.

OCC, JPMorgan'a yedi emin faaliyetleri konusunda yeterli iç kontrolü ve denetimi devam ettirememesi nedeniyle ceza verdi.

Kuruluş ayrıca JP Morgan'ın risk yönetim uygulamalarında birçok hata tespit etti.