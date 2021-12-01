Kahve fiyatları yükselmeye devam ediyor

Dünyada kahve fiyatları geçtiğimiz hafta son 10 yılın en yüksek seviyesinin test edilmesinden sonra bir miktar gerilese de yukarı yönlü hareketi devam ettiriyor. Uzmanlar fiyatların 2023 yılına kadar yüksek kalacağını öngörüyorlar.

ICE'de vadeli kahve fiyatı geçtiğimiz hafta 2,46 dolar/pound ile 2021'in başından bu yana görülen en yüksek seviyenin test edilmesinin ardından bugün 2,37 dolar/pound seviyesinden işlem görüyor. Mart vadeli kahve fiyatı düne göre yüzde 2,04 arttı.

Küresel kakao piyasası için arz fazlası tahminleri düşürüldü

Uluslararası Kakao Örgütü (ICCO) 2020-21 sezonu için küresel kakao arz fazlası tahminini 230 bin tondan 212 bin tona indirdi. ICCO, küresel kahve üretimi için tahminini ise bir önceki tahminine göre 34 bin ton artırarak 5 milyon 175 bin tona çıkardı. Bu, geçen sezona göre yüzde 9,3'lük bir artışı ifade ediyor.

Fildişi Sahili için kakao üretim tahminini 2 milyon 225 bin tondan 2 milyon 248 bin tona çıkaran ICCO, Gana için üretim tahminini de 1 milyon 40 bin tondan 1 milyon 47 bin tona yükseltti.