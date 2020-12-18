Kaldıraç Nedir, Ne İşe Yarar? Borsada Kaldıraçlı İşlem Ne Anlama Gelir?

Farklı ülkelerde kullanımı söz konusu olan kaldıraç oranı işlem yapılan yatırımcının, finansal rasyasyonlarına ve kurumdan kuruma farklılaşmaktadır.



Kaldıraç Nedir, Ne İşe Yarar?



Kaldıraç, bir noktası bir yere dayanmış durumda olan ve bir cismin kolaylıkla kaldırılmasına yarayan araçlar kaldıraç olarak adlandırılır. Çok büyük olan ağırlıkları, zorlanmadan ve çok fazla kuvvet kullanımına gerek kalmadan kaldırdıkları için kaldıraçlar, günlük yaşam içerisinde en fazla kullanılan araçlar arasında yer alır. Fındık kıracağı, sırık, makas, maşa, bahçe küreği, terazi, gibi günlük hayatımız içinde yer alan bu araçların her biri birer kaldıraçtır. Amacına uygun olarak kullanılan kaldıraçlar insanların çeşitli işlerinde büyük kolaylıklar sağlarlar.



Borsada Kaldıraçlı İşlem Ne Anlama Gelir?



Borsada Kaldıraçlı işlem, sermaye yatırımcısının finansal piyasalarda daha etkin rol almasına ve olmasının gerekliliği söz konusu olan sermayeden daha düşük sermaye kullanımıyla daha büyük işlemler yapılmasına olanak sağlayan bir sistem olma özelliğine sahiptir. Sermaye yatırımcılarının, kaldıraç etkisinden doğru şekilde yararlanmaları ve bununla birlikte piyasa da ters durum ile işlem gerçekleştirilmesi büyük oranda risk oluşmasına sebebiyet verir.



Kaldıraç Kullanımında Neye Dikkat Edilmeli?



Kaldıraç sistemi her ne kadar kısa vadede yatırımcısına yüksek kazanç elde etmeyi sağlıyor olsa da zarar etme durumu da söz konusu olmaktadır. Bu sebeple kaldıraç sistemi hakkında bilgi sahibi olmayan yatırımcıların kaldıraç sistemi kullanırken mutlak olarak bir uzman yatırımcıdan yahut finansal nitelikteki aracı kurumunun desteğinden yararlanması dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelmektedir.