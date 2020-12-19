Kambiyo kavramı, İtalyancadan dilimize girmiş olan ve ticarette kullanılan bir kavramdır. Kambiyo bozdurma ve değiştirme anlamlarını taşır. Finansta ve ticarette kullanılan kambiyo kavramı ise, para ve para yerine sayılan belgelerin değiştirilmesi olarak tanımlanır.



Kambiyo Senedi Nedir, Özellikleri Nelerdir?



Kambiyo senedi, değerli varlık olarak tanımlanan ticari senetlere verilen bir isimdir. Kambiyo senedi kişilere alacak hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu'na göre kambiyo senedi olarak tanımlanan belgeler; poliçe, çek ve bonodur. Kambiyo senetleri şu özellikleri taşır:



- Kambiyo senedi kişilere alacak hakkı sağlar.

- Kambiyo senedinin kaybedilmesi senetten doğan hakkın da kaybedilmesi anlamına gelir.

- Kambiyo senetlerinin el değiştirme kabiliyetleri diğer kıymetli evraklara kıyasla oldukça yüksektir.

- Kambiyo senetleri temel hukuki ilişkiden bağımsızdır.

- Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı olarak tanımlanır.

- Kambiyo senetlerinde imzaların bağımsızlığı ilkesi vardır.

- Kambiyo senedi imzalayanlar kefil olarak tanımlansalar bile senetteki borçtan sorumlu tutulurlar.

- Kambiyo senedinin ödenmesi için senedin ibrazı şartı vardır.

- Kambiyo senetlerinin uluslararası bir niteliği vardır.



Bir kambiyo senedi olarak tanımlanan poliçeler; belirli bir kişi emrine başka bir kişiye verilen ödeme işlemini ifade eden belgedir. Poliçeler üç kişi arasında düzenlenen değerli belgelerdir. Poliçede senedini düzenleyen taraf, bir taraftan alacaklıyken diğer tarafa borcu olan kimsedir. Poliçe senedi alacaklı olunan kişiye hitaben düzenlenir ve borçlu olunan kimseye teslim edilir.



Bono; borçlu kişi tarafından alacaklıya verilir ve belirli miktardaki paranın belirli bir süre sonrasında ödeneceğini bildirir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir değerli belgedir. Bonoda borçlu ve alacaklı olmak üzere iki taraf bulunur.



Çekler bir bankaya hitaben kanun çerçevesinde yazılan belgelerdir. Ödeme emri niteliği taşıyan çekler günümüzde barkodlar kullanılarak düzenlenirler. Günümüzde çeklerin banka çeki, maaş çeki, yabancı para cinsinden çek gibi farklı çeşitleri vardır.