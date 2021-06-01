Kamu Maliyesi Raporu’nun ilki paylaşıldı

Rapor bütçe uygulama sonuçları, kamu mali politikası gelişmeleri ve hedeflerini içeriyor.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin bilgilere yer verilen raporun bu döneme ait makroekonomik gerçekleşme ve görünüm bölümünde büyüme, istihdam, cari denge, enflasyon ve bankacılık sektörü gibi makroekonominin temel konu başlıkları altında küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler ile beklentiler ve riskler ele alınıyor.

Kamu maliyesine ilişkin gelişmelerinin olduğu bölümde de kamu maliyesi politikalarının temel perspektifi ile bütçe gelir-gider gerçekleşmeleri ve yıl sonu tahminlerine yer veriliyor.

Makroekonomik gelişmelere bağlı riskler ile bütçe kaynaklı risklerin bütçe dengesi, finansman ve borç stokuna etkisi de analiz ediliyor.

Raporda salgının etkilerinin azaltılması amacıyla sağlanan desteklere ilişkin bilgiler de detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Ayrıca raporda kamu işletmelerine ilişkin bilgilere yer verilirken borç stokunun makroekonomik şoklara duyarlılığı da inceleniyor.