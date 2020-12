Kap Nedir? Borsada Kap Uygulaması Ne Anlama Gelir?

KAP'ın açılımı Kamuyu Aydınlatma Platformu'dur. Borsa mevzuatına göre kamuya açıklanması gereken her şeyin, kamuya duyurulduğu elektronik bir sistemdir. İşte KAP hakkında öğrenilmesi gereken tüm detaylar...



KAP Nedir?



KAP, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tebliğ edilmiştir ve bu tebliğe göre kamuya açıklanması gerekli olan her türlü bilgi ve belge, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuyla paylaşılmalıdır. Uygulama 7 gün 24 saat boyunca çalışmaktadır. Şu anda Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Türkiye genelinde 600'den fazla şirket ve 3000'den fazla da kullanıcı bulunmaktadır. KAP, aynı zamanda elektronik bir arşiv niteliğindedir.



Borsada KAP Uygulaması Ne Anlama Gelir?



Borsa her türlü açıklamadan ve gelişmeden etkilenmektedir. Dolayısıyla KAP'ın varlığı tüm bilgilere ve gelişmelere tek kanaldan erişilerek borsaya olan etkilerinin anlık olarak takip edilebilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda KAP aracılığıyla finansal tablo kalemleri de karşılaştırılabilmektedir. Elde edilen bilginin kalitesi artarken, geçmişe dönük olarak çalışmalar ve bilgi ve belge toplama işlemleri yapılabilir. Bu da geçmişe dönük olarak yapılan araştırmalar sonucu gelecekte neler olabileceği konusunda yatırım fikirleri yaratır.



KAP'ın Özellikleri Nelerdir?

KAP'ta paylaşılan tüm bilgi ve belgeler XML, HTML, Word ya da Excel formatlarında görüntülenebilir.

Görülmesi ya da okunması gereken belgeler varsa, bu belgeler bildirimlere PDF olarak eklenmektedir.

Mesai saatleri içerisinde kapsamlı bir yardım masası hizmeti verilmektedir.

KAP'ta Yer Alan Başlıca Şirketler



KAP sistemi içerisinde 600'den fazla şirket bulunmaktadır. Bunlar arasında Türkiye'nin en büyük şirketleri bulunmakla birlikte, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türkiye'nin köklü kulüpleri de KAP sistemi üzerinden tüm bilgileri kamuyla paylaşmaktadırlar. Örneğin bir futbol takımının hangi oyuncuyla görüşme yaptığı ya da bir futbolcuya ne kadar maaş ödeneceği gibi konular, KAP üzerinden kamuyla paylaşılmaktadır.