Kapitalizasyon Nedir, Ne İşe Yarar?

Kapitalizasyon, kelimesi anaparaya dönüştürme anlamına gelmektedir. Kapitalizasyon oranı da günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.



Kapitalizasyon Nedir?



Kapitalizasyon günümüzde bir işletmenin birikmiş olan yedek akçe ve ya karını sermaye artırımı işleminde kullanması olmaktadır. Ayrıca uzun vadeli olan borçların, ayrıcalıklı olan hisse senetlerinin ve de özkaynağın maliyetleri ve ya beklenen getirisi olmaktadır.



Kapitalizasyon Ne İşe Yarar?



Kapitalizasyon işlemi genel anlamda anaparayı dönüştürme işine yaramaktadır. Ayrıca bu işlemde gelir getirmekte olan taşınmazlar genel manada yatırım aracı olarak görülmektedirler. Kapitalizasyon işleminde bu nedenlerden dolayı da oldukça önemli bir işlem olmaktadır.



Kapitalizasyon Oranı Nedir?



Kapitalizasyon oranı, genel olarak net işletme gelirlerini toplam mülkün değerlerine dönüştürmek amacı ile kullanılmakta olan değer olmaktadır. Bu değer toplamda tek bir senenin net işletme geliri ile beraber toplam mülk değerleri arasındaki ilişkileri yansıtan bir oran olmaktadır. Buna ek olarak da kapitalizasyon oranlarında yatırımcının elde etmeyi istediği gerçek yani reel getiri oranı ve ya anaparaya dönüşme oranı; taşınmaz olan mülklerin sağlayacak olduğu yıllık harcanabilir olan net gelir ile beraber taşınmazın değerleri arasındaki oran olarak da tanımlanmaktadır.



Diğer bir deyiş ile kapitalizasyon faiz oranları, arazinin rantı ile birlikte satış değerleri arasındaki oran olmaktadır. Bu oranlar %5 oranı, %8 oranı, oranı ya da oranı gibi daha çok çeşitli oranlar halinde de ifade edilmektedir. Bu durumda rant aynı bir şekilde kalmak koşulu ile, kapitalizasyon faiz oranları düştükçe Günümüzde arazinin satış değerleri de yükselmektedir. Bu nedenle kapitalizasyon oranları ülkemiz için oldukça önemli oranlar olmaktadır.