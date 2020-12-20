Kâr Nedir? Net Kâr, Mali Kâr Ve Brüt Kâr Ne Demektir?



Yapılması planlanan bir girişimde kâr söz konusu ise girişimci vardır. Ancak yapılması planlanan bir işte kâr elde etme olasılığı yok ise o vakit girişimci de yoktur. Bu bakımdan kâr önemli bir konu başlığını oluşturmaktadır.



Kâr Nedir?



Girişimin söz konusu olduğu bir faaliyetin neticesinde elde edilen gelire ek olarak faaliyet için yapılmış olan masraflar arasında ortaya çıkan fark kâr olarak tanımlanır.



Net Kâr Nedir?



Faaliyet göstermekte olan bir işletmenin belli bir dönem içerisinde yapmış olduğu tüm çalışmalar ile olağan yahut olağanüstü gelir ve giderleri elde etmesinin sonrasında ortaya çıkan vergi öncesi kârdan ödenmesinin gerekliliğinin söz konusu durumda olduğu yasal verginin çıkmasının ardından elde kalan kârdır.



Mali Kâr ve Brüt Kâr Ne Demektir?



Mali kâr; vergi kanunlarıyla ilişkili bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari bir işletmenin, vergi kanunları kapsamında, tahakkuk eden gelirlerinden tahakkuk eden giderlerinin indirilmesi neticesinde meydana gelen ve üzerinden vergi hesaplanan matrahdır.



Brüt kâr, bürüt kâr marjı olarak açıklanmaktadır. Bu doğrultuda kâr marjı satılmış durumda olan bir malın geliri ve maliyeti (COGS) arasındaki farkın gelire bölünmesi olarak tanımlanmaktadır. Brüt kar marjı ise yüzde olarak belirtilmektedir. Genellikle, bir silginin satış fiyatı, satılan malların maliyeti düşülerek hesaplanmaktadır. Sonrasında ise aynı satış fiyatına bölünmektedir. "Brüt kâr" çoğunlukla "brüt kâr" ile birbirinin yerine kullanılmaktadır. Fakat birbirlerinden oldukça terimler farklıdır: "Brüt kâr " teknik yönden mutlak bir parasal tutar ve "brüt kâr " teknik yönden bir yüzde yahut oran olarak ifade edilir.



Brüt Kâr Marjı Nasıl Hesaplanır?



Brüt kâr marjı, satışı yapılan bir malın maliyetinin gelirlerden düşülmesinin ardından elde kalan gelirin net satışlara olan yüzdesini ifade etmektedir. Brüt Kâr Marjı = (Net Satışlar - Satılmış olan Malın Maliyeti) ÷ Net Satışlar



Buna örnek olarak; bir firmanın yıl sonu gerçekleşen satışları 75 milyon TL tutarında olsun. Bu firmada satılmış olan malların maliyeti ise 57 milyon TL tutarında olsun. Yani böyle bir durumda brüt kâr marjı şu şekilde hesaplanır:



Brüt Kâr Marjı = (75MTL - 57MTL) ÷ 75MTL = 0.24, yahut 24% şeklinde.