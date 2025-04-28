Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKarahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak
HaberlerUzmanparaKarahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Mayıs'ta sunum yapacak.

28.04.2025 - 14:03 | | AA
Karahan, 6 Mayıs'ta Meclis'te sunum yapacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Haberin Devamı

Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Eyüpsultan'da dehşet! İngiliz boksörün taksiciyi darbettiği anlar ortaya çıktı

Eyüpsultan'da dehşet! İngiliz boksörün taksiciyi darbettiği anlar ortaya çıktı

İstanbul'da şoke eden olay! Ütü yapan kadının başına tavan düştü

İstanbul'da şoke eden olay! Ütü yapan kadının başına tavan düştü