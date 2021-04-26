Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKarşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi
ABONE OL

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

Bankalara ibraz edilen çek sayısı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 3,5 milyon adet oldu.

26.04.2021 - 09:43 | | AA
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, mart ayı çek raporunu yayımladı.

Rapora göre, bankalara, yılın ilk çeyreğinde ibraz edilen 240 bin keşideciye ait 3,5 milyon adet çekin toplam tutarı 286 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla çek adedi yüzde 4, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 3 gerilerken, çek tutarı yüzde 22 arttı.

Yılın ilk çeyreğinde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 5,9 bin keşideciye ait 33 bin adet çekin toplam tutarı 2,7 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, çek adedi yüzde 41 ve tekil keşideci sayısı da yüzde 57 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan 2,2 bin keşideciye ait toplam 279 milyon lira tutarındaki 3,9 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı geçen yıla göre geriledi. Mart ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 1, adet olarak da 0,8 puan gerileyerek yüzde 0,9 oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak belirlendi. Aynı dönemde keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olarak sıralandı.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il yüzde 10,9 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi, yüzde 4,9 ile Kırşehir, yüzde 4,8 ile Adıyaman, yüzde 4,2 ile Hakkari ve yüzde 4,2 ile Mardin izledi.

    GÜNCEL HABERLER

    AYM Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

    AYM Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

    SMA hastası Asya için kritik 70 gün!

    SMA hastası Asya için kritik 70 gün!

    İTO Başkanı Avdagiç’ten işletmeler için "iki ayaklı" kredi desteği talebi

    İTO Başkanı Avdagiç’ten işletmeler için "iki ayaklı" kredi desteği talebi

    Anadolu'da 10 bin yıllık siyez buğdayının tohumu tescillendi

    Anadolu'da 10 bin yıllık siyez buğdayının tohumu tescillendi

    Son dakika... CNN TÜRK yayınında flaş Türkiye ve İsrail teklifi: Arabulucu olabiliriz

    Son dakika... CNN TÜRK yayınında flaş Türkiye ve İsrail teklifi: Arabulucu olabiliriz

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AYM Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

    AYM Başkanı Arslan'dan kuruluş yıl dönümü mesajı

    Sıradaki Haber
    Bankada hesabı olan herkesi kapsıyor! Değişiyor

    Bankada hesabı olan herkesi kapsıyor! Değişiyor

    Sıradaki Haber
    İran dünyaya yalan söyledi

    İran dünyaya yalan söyledi

    Sıradaki Haber
    SMA hastası Asya için kritik 70 gün!

    SMA hastası Asya için kritik 70 gün!

    Sıradaki Haber