Kartlı ödemeler şubatta yükseldi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), şubat ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 131,2 milyon, banka kartı sayısı 196,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 114,5 milyona ulaştı.

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Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 9, banka kartı sayısı yüzde 3, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 25 artış kaydetti.

Şubatta toplam kart sayısı 442,6 milyona ulaşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubatta yapılan toplam ödeme tutarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 1 trilyon 522,8 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 288,2 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 203,6 milyar lirası banka kartları, 31 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 53, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 35 ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 63 oldu.

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MAĞAZA İÇİ HER 5 KARTLI ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubat ayında yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1,43 milyara yükseldi.

Ödemelerin 821,6 milyon adedi kredi kartları, 494 milyonu banka kartları, 113,5 milyon adedi de ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayılarında büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, banka kartlarıyla yapılanlarda yüzde 1, ön ödemeli kartlarla yapılanlarda da yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 443,9 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 208 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 938,9 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 482 milyar lira oldu. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.