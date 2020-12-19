Kat İrtifakı Nedir, Ne İşe Yarar? Kar İrtifakı Tapusu Nasıl Alınır?

Binalar ile ilgili bir anlamı bulunan kat irtifakı, kanun nezdinde alınan izin ile beraber gerçekleştirilen bir unsurdur. Pek çok kişi Kat irtifakı hakkında bilgi almaya çalışırken, bu konuda tapunun nasıl alınabileceğini de öğrenmeye çalışmaktadır.



Kat İrtifakı Nedir?



Kat irtifakı kolay bir anlatım ile herhangi bir binanın üzerine kat yapma izni alma hakkı olarak öne çıkar. Özellikle bir arsa üzerine devam eden ya da yapılması planlanan bir bina açısından, mülk sahibinin kat mülkiyeti kanunu hükümleri kapsamında aldığı bir haktır. Böylece aldı bu hak ile beraber bina üzerine kat çıkma imkanı elde eder. Kat irtifakının ne olduğunu bilen birçok kişi ise, bunu nasıl yapılacağını ve tapu nasıl alacağını öğrenmek istemektedir.



Kat İrtifakı Ne İşe Yarar?



Kat irtifakı üzerinden hak ile izin alınmak suretiyle, farklı binaların üzerine kat çıkma imkanı elde edilir. Böylece çıkılan kat tamamen yasal süreç altında hazırlanmış olarak kullanım olanağı verir. Hem inşa edilmiş hem de inşa edilecek yapılar açısından, kat mülkiyetinin, arsa sahibi ile beraber paydaşları üzerinden işlem gerçekleştirmesine imkan verir. Özellikle planlanmış olan yapının belirli bölümünün tek başına kullanılabilmesi açısından yasal izin alma imkanı verir. Yani binanın üzerine çıkılan kat kapsamında yasal yükümlülük altında, izin alınarak bireysel olarak değerlendirilebilir.



Kat İrtifakı Tapusu Nasıl Alınır?



En merak edilen konular içerisinde kat irtifakı tapusunu nasıl alınacağı işlemi geliyor. Bu konuda kat irtifakının alabilmesi için gerekli evrakların tamamlanması gerekir. Aynı zamanda tapu siciline tescil yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda arsa sahibi ile beraber paydaşları arasında resmi senet düzenlenmesi gerçekleşir. Daha sonra ise bireysel olarak bina üzerindeki kişiye ait olan kat için, dilekçe ve gerekli belgeler doğrultusunda tapu müdürlüğüne başvuru gerçekleşir. Böylece hazırlanmış olan belgelerin yanı sıra aynı zamanda dilekçe ile beraber tapu Müdürlüğü bünyesinde işlem tamamlanır.



Kat İrtifakı Almak Zorunlu mudur?



Kat irtifakı tapusu ya da kat irtifakı mülkiyeti almak herhangi bir zorunluluk taşımaz. Fakat inşaatı gerçekleştirilen gayrimenkul üzerinden, kişiye ait olan kısmın tescil edilmesi gerekir. Bu doğrultuda öncelikle kat irtifakı tapusu alınmalı ve daha sonra kat mülkiyeti tapusuna çevrilmesi gerekmektedir. Böylece kişi arsa üzerinden payına düşen metrekare cinsinde bir konuta sahip olur. Böylece bireysel açıdan kişi artık bir mal ve mülk sahibi olmuş anlamına gelmektedir. O yüzden kat irtifakı üzerinde tapu ya da diğer yasal işlemleri tamamlamak büyük bir öneme sahiptir.