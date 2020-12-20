Kat Mülkiyeti Nedir? Kat Mülkiyeti Tapusu Nasıl Alınır?

Özellikle kat mülkiyeti ile beraber kat irtifakı birbirine karıştırılabilmektedir. Her ne kadar genel olarak ikisi arasında bir fark olmadığı söylense bile, söz konusu tapu üzerinden alım olduğunda durum değişebilmektedir. Bu sebepten dolayı kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki farkı ayırmak gerekir.



Kat Mülkiyeti Nedir?



Ana gayrimenkul yapısı içerisinde bulunan bağımsız bölümlerin üzerindeki mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denmektedir. Bu doğrultuda daire, kat, mağaza, mahsen ya da iş bürosu gibi birçok farklı alanı kapsadığını söylemek mümkün. Herhangi bir konuk içerisindeki birbirinden bağımsız yapılar açısından bireysel olarak kat mülkiyeti ele alınmaktadır. Bu mülkiyet için belli başlı bazı kriterler ve unsurlar üzerinden tapu verilir. Konut olarak belirlenmiş yapılar için kat mülkiyeti verilmez. Bu daha çok konut üzerinde yer alan ve birbirinden bağımsız yapılar adına sağlanmış mülkiyettir.



Kat Mülkiyeti Tapusu Nasıl Alınır?



Herhangi bir gayrimenkule kat mülkiyeti tapusu çıkarılabilmesi için, yapı kullanım belgesi şeklinde ifade edilen iskan belgesinin olması gerekmektedir. Bu belge temin edilmek suretiyle geçerliliği üzerinde kat mülkiyeti tapusu alınabilir. Diğer bir deyişle imar mevzuatına uygun şekilde yapının tamamlanmış olduğuna yönelik bir belge şeklinde de ifade edilir. Bu doğrultuda gayrimenkul sahibinin tüm haklarını koruyabilmek için, bu belgenin elde edilmesi ve buna bağlı olarak kat mülkiyeti tapusunu çıkarılması gerekir. Yapı kullanım belgesi bulunmadığı sürece kat mülkiyeti tapusu alınamaz.



Kat Mülkiyeti ile Kat İrtifakı



Özellikle kat mülkiyeti ile beraber kat irtifakı kesinlikle karıştırılmamalıdır. Genel olarak emlakçılar kat irtifakı ile kat mülkiyetinin tapu açısından aynı olduğunu dile getirir. Ancak ikisi arasında ciddi ayrımlar söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Özellikle gayrimenkul sahibinin haklarını korumak için, bazı durumlarda kat irtifakı tapusunun yetersiz kalabileceğini söylemek mümkün. En önemlisi banka üzerinden kredi çekim işlemleri söz konusu olduğunda, eğer kişide kat mülkiyeti yok ve bunun yerine kat irtifakı varsa o zaman kredi çekebilir. Bireysel açıdan gayrimenkul üzerinden hakların korunabilmesi için mutlaka kat mülkiyetinin alınması gerekmektedir. O yüzden yapı kullanım belgesi şeklinde bilinen iskan belgesi elde ederek kat mülkiyeti tapusu alınmalıdır.