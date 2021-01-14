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14.01.2021 - 09:54 | | Foreks

Katar 25 milyar dolar bekliyor

Katar Finans Merkezi 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı çekmeyi bekliyor.

Katar 25 milyar dolar bekliyor
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Katar Finans Merkezi (QFC) CEO'su Yusuf Al-Jaida 2022 yılına kadar 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı çekmeyi beklediklerini söyledi.

Al-Jaida, Suudi Arabistan öncülüğündeki komşu ülkeler ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması, 3 yıldır kapalı olan sınırların açılmasının Katar'ın ticaretine pozitif bir etkisinin olacağını düşündüğünü belirtti.

Katar'ın başkenti Doha global bir finansal merkez olmak için bölgede Dubai ve Riyad ile rekabet ediyor. Al-Jaida, Doha'nın İslami finansın ve finansal teknolojinin geliştirilmesi alanlarında rakiplerine göre avantajlı olduğunu belirterek, 2022 yılına kadar 10 bin yeni istihdam yaratmak ve 1000'den fazla şirketin Katar Finans Merkezi'ne katılmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

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