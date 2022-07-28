Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "- Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecindedir. Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda 9.1 oranında güçlü bir artış kaydetmiştir.

- Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir.

- İhracatımızın ürün ve pazar çeşitliliği son dönemde hızlanmak suretiyle istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2015-2022 arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni para girişleri ile gerçekleşmiştir.

- Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktalarını; 2022 yılının sonunda yüzde 17.6 güncelleme ile yüzde 60.4'e yükselttik.

- Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 60,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 19.2 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir."