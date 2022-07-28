Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kavcıoğlu "Küresel enflasyondaki güçlü seyir devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan enflasyon tahminleri son 25 yılın en üst seviyelerine ulaşmıştır" dedi.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "- Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir dönüşüm sürecindedir. Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda 9.1 oranında güçlü bir artış kaydetmiştir.
- Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir.
- İhracatımızın ürün ve pazar çeşitliliği son dönemde hızlanmak suretiyle istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2015-2022 arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni para girişleri ile gerçekleşmiştir.
- Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktalarını; 2022 yılının sonunda yüzde 17.6 güncelleme ile yüzde 60.4'e yükselttik.
- Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 60,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 19.2 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir."