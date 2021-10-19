Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKazakistan Bitcoin madenciliğinde ikinci sırada!
HaberlerUzmanpara Haberleri Kazakistan Bitcoin madenciliğinde ikinci sırada!

Kazakistan Bitcoin madenciliğinde ikinci sırada!

Kazakistan, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

19.10.2021 - 16:47 | | AA
Kazakistan Bitcoin madenciliğinde ikinci sırada!

Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora atıf yapılan yerel basındaki haberlere göre, son dönemde ülkede Bitcoin üretim sektörü hızla gelişiyor.

Kazakistan, ekim ayı itibarıyla Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ikinci sıraya yükseldi. Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü oldu.

Ülkenin son aylarda Bitcoin madenciliğindeki payının yüzde 6,4’ten yüzde 18,1’e çıkarak üç kat artmasındaki en önemli etkenin ise sektörün eski lideri Çin’de kripto paraya ilişkin yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması olduğu belirtiliyor.

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20’den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

    Son dakika: Metoroloji il il uyardı! Sağanak yağış...

    Son dakika: Metoroloji il il uyardı! Sağanak yağış...

    Son dakika: Putin çok kızacak... FBI'dan şok baskın!

    Son dakika: Putin çok kızacak... FBI'dan şok baskın!

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika: Metoroloji il il uyardı! Sağanak yağış...

    Son dakika: Metoroloji il il uyardı! Sağanak yağış...

    Son dakika: Putin çok kızacak... FBI'dan şok baskın!

    Son dakika: Putin çok kızacak... FBI'dan şok baskın!

    Son dakika: 19 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

    Son dakika: 19 Ekim 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

    Trump'ın 6 Ocak korkusu! Dava açtı

    Trump'ın 6 Ocak korkusu! Dava açtı

    Bitcoin'de kritik gelişme! İşlem görmeye başladı

    Bitcoin'de kritik gelişme! İşlem görmeye başladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Metoroloji il il uyardı! Sağanak yağış...

    Son dakika: Metoroloji il il uyardı! Sağanak yağış...

    Sıradaki Haber
    Faturalara devlet desteği! Flaş detay, ve belli oldu

    Faturalara devlet desteği! Flaş detay, ve belli oldu

    Sıradaki Haber
    Marmara’ya özel koruma kalkanı

    Marmara’ya özel koruma kalkanı

    Sıradaki Haber
    SON DAKİKA: 19 Ekim korona tablosu açıklandı! Vaka ve uygulanan aşı sayısı belli oldu

    SON DAKİKA: 19 Ekim korona tablosu açıklandı! Vaka ve uygulanan aşı sayısı belli oldu

    Sıradaki Haber