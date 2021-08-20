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Kısıtlamalar petrol fiyatlarını baskılıyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,73 dolardan işlem görüyor.

20.08.2021 - 10:06 | | AA
Kısıtlamalar petrol fiyatlarını baskılıyor

Dün 67,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 66,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,81 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasıyla yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarının gündeme geleceği beklentileri fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Japonya'da dün salgının başından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 25 bin 156 artarak 1 milyon 232 bin 461'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 26 artışla 15 bin 555'e çıktı.

Yeni Zelanda'da Kovid-19 yasaklarının uygulanma süresi 23 Ağustos'a kadar uzatılırken, Avustralya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Artan vaka sayılarının küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı endişeleriyle doların son 9 ayın en yüksek seviyelerinden işlem görmesi de yatırımcıların riskten kaçınmasına yol açarak petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oluyor.

Seyahat hareketliliğinin fazla olduğu yaz sezonunun sonuna yaklaşılmasıyla petrol talebinin azalacağı endişeleri de fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,79 ile 66,89 dolar aralığının direnç, 66,57 ile 66,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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