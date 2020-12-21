Kkb Nedir, Ne İşe Yarar? Bankacılıkta Kkb Sistemi

KKB kısaca bankacılık da kredi puanlarıyla ilgili önemli raporlar hazırlayan bir şirkettir.

KBB Nedir?

KKB, kredi kayıt bürosunun kısaltması olarak kullanılmaktadır. 9 ortak tarafından 1955 yılında kurulan özel bir şirkettir.

KKB Ne İşe Yarar?

Birçok alanda faaliyet gösteren özel bir kuruluştur. Kişilerin kredi bilgilerini, risk raporlarını düzenleyen kredi kayıtlarını tutan bir şirkettir. Bankalar periyodik olarak KKB ye bilgi aktarımı yapmaktadır. Bu şekilde tüm bankalara ait bilgiler bir alanda toplanmaktadır. Ödenmemiş diğer borçları, başvuran her hangi bir başka banka görebilmektedir.

KKB Raporu Nedir?

Kredi kayıt raporu kredi kullanmak için oldukça önemli bir rapordur. KKB puanı yüksek olan şahıs ve şirketlerin kredi çekmeleri çok daha kolaydır. Kolay ve düşük faizle kredi kullanmak için yüksek puan büyük bir avantajdır. Eğer KKB puanı düşükse limit az ve kredi kullanmak oldukça zordur.

KKB Puanı Nasıl Yükselir?

Kayıt bürosu bu konuda oldukça titiz ve özenli çalışmaktadır. Son 5 yıl içinde kullanılan tüm krediler, kredili birçok işlem göz önüne alınmaktadır. Kredi taksitlerinin geri ödemesindeki ödeme alışkanlıkları da incelemeye dahil edilir. Olası kredi borçlarını düzenli ödemeye gayret etmek, mümkünse kısmen erken ödeme yapmak riskinizi azaltacak puanınızı yükseltmenizi sağlayacaktır.

Bankacılıkta KKB Sistemi Nedir?

Tüm bankalar bilgilerin raporlanabilmesi için periyodik olarak kredi kayıt bürosunu bildirim yapmaktadır. Bankalardan gelen veriler doğrultusunda kişilerin KKB puanları belirlenmektedir. Bir bankaya başvuru yaptığınızda sizin KKB puanınıza bakılmaktadır. Siz başvuru yaptığınız bankayla bir sorun yaşamamış olabilirsiniz. Fakat başka bankalardaki kredi yükünüz ve ödeme alışkanlıklarınız doğrultusunda KKB size bir puan ve limit belirlemiştir. KKB bu puanı başvuru yaptığınız banka ile paylaşmaktadır.

Puanlama üç seviyeden oluşmaktadır. Seviyeler yüksek orta ve düşük olarak belirlenmektedir. Puanınız yüksekse krediniz hemen onaylanmaktadır. Düşük bir puana sahipseniz hemen ret cevabı alabilirsiniz. Orta seviyede bir puana sahipseniz ve makul bir limit başvurusu yapmışsanız onay gelir ya da gelir düzeyi ve işyeri belgeleri gibi durumlar ortaya çıkabilir.