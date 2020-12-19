Kkdf Nedir, Nasıl Hesaplanır? Kkdf Geri Alınabilir Mi?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulaması Merkez Bankası tarafından 1988 senesinde para ve kredi politikası aracı olacak şekilde uygulamaya konulmuştur. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 2002 senesine kadar Merkez Bankası takip eden ve uygulayan olmuştur. Fakat 2002 senesinden sonra ise Maliye Bakanlığına devredilmiştir.



KKDF Nedir?



Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kredi için alınmakta olan faizin üzerinden banka tarafından alınan ’lik kısmın tamamı Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılır. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi gibi kredilerden alınırken konut kredisinden alınmamaktadır. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu tüzel ya da gerçek kişi ayrımı yapılmaksızın, kullanılan krediler ile vadeli olarak yapılan ithalatların üzerinden alınmakta olan bir fondur. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintiler gelir olarak genel bütçeye kaydedilir. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Ağustos 2014’ten itibaren oranında tüketiciler için belirlenmiştir. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinin alındığı kredili işlemler şunlardır;

Yurt içi finansman şirketleri ve bankalardan sağlanan tüketici kredileri

Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan kişilerin, yurt dışından temin ettikleri tüketici kredileri

Vadeli ithalat işlemleri

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu olarak kısaltılan Kredi Kaynak Destekleme Fonu taşıt ve ihtiyaç kredilerinde ki anaparanın kur farkından yüzde oranında tahsil edildiği vergi türü olarak bilinir. Kredi Kaynak Destekleme Fonu isminde vergi ile ilgili bir ifade geçirmediği için genel olarak halk tarafından vergi olarak alındığı bilinmez. Fakat Kredi Kaynak Destekleme Fonu tüm bankalardan alınır fakat Gelir İdaresi Başkanlığına verilir.



KKDF Nasıl Hesaplanır?



Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 2014 senesinin Ağustos ayından önce oranında alınmaktaydı. Fakat 2014 senesinin Ağustos ayından beri kredilerde KKDF oranında yansıtılmaktadır. Aynı zamanda 2014 Ağustos ayı öncesinde ticari olan kredilerden alınan oran %3 iken, 2014 senesinin Ağustos ayından beri kaldırılmıştır.

Tüketici kredilerinde alınan KKDF’ye birde BSMV ek olarak alınmaktadır. KKDF hesaplaması yapılırken faiz oranları baz alınır.



Örnek verecek olursak %1,20 faizli olan taşıt kredisinin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu şeklinde yansıtılmaktadır. Bir yandan bakılacak olursa faiz oranın Yüzde 0,18 kadarı vergi olarak tahsil edilir. Bunlara ek olarak da %5 olarak BSMV faiz oranı da yansıtılır. Yüzde 20’nin yüzde 5’ine bakılacak olunursa; %0,06 olarak karşımıza çıkar. Taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi geri ödemelerine yansıtılarak, aylık olan geri ödemeler tablosunda da tüm bu vergi türlerine ulaşılabilmektedir.



KKDF Geri Alınabilir Mi?



Bsmv ve KKDF birer vergi türü olmaktadırlar. Bsmv ve KKDF’nin vergi türlerinden biri olması nedeni ile geri alınabilmesi pek mümkün değildir.