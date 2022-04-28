KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 756,6 milyar TL'den 782 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 525,4 milyar TL'den 5 trilyon 580,7 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 67,6 milyar TL'den 6 trilyon 112,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 810,2 milyar TL'den 819,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 231,9 milyar TL'den 235,2 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar 161,9 milyar TL olarak kaldı.

Veriler 22 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.