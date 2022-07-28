KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 69,1 milyar TL'den 1 trilyon 101,3 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 326,8 milyar TL'den 6 trilyon 410,6 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 147,5 milyar TL'den 7 trilyon 293,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 914 milyar TL'den 921,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 282,1 milyar TL'den 288,1 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,6 milyar TL'den 162 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 22 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.