KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 371 milyar TL'den 1 trilyon 400,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 744 milyar TL'den 6 trilyon 831,1 milyar TL'ye, mevduat 7 trilyon 988 milyar TL'den 8 trilyon 58,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 957,2 milyar TL'den 964,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 337,5 milyar TL'den 348,2 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 160,6 milyar TL'den 160,3 milyar TL seviyesine indi.

Veriler 30 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.