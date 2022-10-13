KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 400,7 milyar TL'den 1 trilyon 422,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 831,1 milyar TL'den 6 trilyon 846 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 58,5 milyar TL'den 8 trilyon 195,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 964,3 milyar TL'den 967,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 348,2 milyar TL'den 347,3 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 160,3 milyar TL'den 160,9 milyar TL seviyesine çıktı.

Veriler 7 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.