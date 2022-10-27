KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 443,1 milyar TL'den 1 trilyon 454,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 887,6 milyar TL'den 6 trilyon 909,5 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 292,6 milyar TL'den 8 trilyon 315,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 976,2 milyar TL'den 977,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 353,8 milyar TL'den 350,8 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,1 milyar TL'den 161 milyar TL seviyesine geriledi.

Veriler 21 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.