KKM hesabında biriken tutar arttı
Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.
30.03.2023 - 15:24 |
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 639,8 milyar TL'den 1 trilyon 672,8 milyar TL'ye çıktı.
Aynı haftada krediler 8 trilyon 246,7 milyar TL'den 8 trilyon 357,9 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 814,2 milyar TL'den 9 trilyon 945 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 234,6 milyar TL'den 1 trilyon 253,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 526,1 milyar TL'den 551,7 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 159,4 milyar TL'den 159,3 milyar TL'ye geriledi.
Veriler 24 Mart ile biten haftayı kapsıyor.
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