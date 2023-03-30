KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 639,8 milyar TL'den 1 trilyon 672,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 246,7 milyar TL'den 8 trilyon 357,9 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 814,2 milyar TL'den 9 trilyon 945 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 234,6 milyar TL'den 1 trilyon 253,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 526,1 milyar TL'den 551,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 159,4 milyar TL'den 159,3 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 24 Mart ile biten haftayı kapsıyor.