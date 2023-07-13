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KKM hesabında biriken tutar arttı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü.

13.07.2023 - 14:33 |
KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 739,4 milyar TL'den 2 trilyon 846,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 987 milyar TL'den 9 trilyon 996,5 milyar TL'ye, mevduat 11 trilyon 638,3 milyar TL'den 11 trilyon 787,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 383,6 milyar TL'den 1 trilyon 392,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 785,3 milyar TL'den 788,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 168,2 milyar TL'den 168,9 milyar TL'ye yükseldi.

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