KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 739,4 milyar TL'den 2 trilyon 846,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 987 milyar TL'den 9 trilyon 996,5 milyar TL'ye, mevduat 11 trilyon 638,3 milyar TL'den 11 trilyon 787,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 383,6 milyar TL'den 1 trilyon 392,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 785,3 milyar TL'den 788,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 168,2 milyar TL'den 168,9 milyar TL'ye yükseldi.