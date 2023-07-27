KKM hesabında biriken tutar yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 962,3 milyar TL'den 3 trilyon 73,9 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 137,1 milyar TL'den 10 trilyon 252,7 milyar TL'ye, mevduat 12 trilyon 154,9 milyar TL'den 12 trilyon 388 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 403,4 milyar TL'den 1 trilyon 401,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 808,7 milyar TL'den 807,3 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar 169,2 milyar TL'den 170,5 milyar TL'ye yükseldi.