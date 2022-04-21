KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 728,7 milyar TL'den 756,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 512,3 milyar TL'den 5 trilyon 525,4 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 17,9 milyar TL'den 6 trilyon 67,6 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 807,1 milyar TL'den 810,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 231,4 milyar TL'den 231,9 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar 162,7 milyar TL'den 161,9 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 15 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.