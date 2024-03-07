KKM hesaplarında biriken tutar geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 323,9 milyar TL'den 2 trilyon 311,7 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 12 trilyon 203,1 milyar TL'den 12 trilyon 363,4 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 128,2 milyar TL'den 15 trilyon 79,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 562 milyar TL'den 1 trilyon 578,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 273,6 milyar TL'den 1 trilyon 311,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,4 milyar TL'den 195,6 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 1 Mart ile biten haftayı kapsıyor.