KKM hesaplarında düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 277 milyar TL'den 2 trilyon 274,3 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 12 trilyon 877 milyar TL'den 12 trilyon 884,5 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 461 milyar TL'den 15 trilyon 409,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 624 milyar TL'den 1 trilyon 613,8 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 377 milyar TL'den 1 trilyon 389,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 197,5 milyar TL'den 198,9 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 5 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.