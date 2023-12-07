KKM hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 738,7 milyar TL'den 2 trilyon 714,3 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 228,4 milyar TL'den 11 trilyon 314,3 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 164 milyar TL'den 14 trilyon 146,8 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 470,1 milyar TL'den 1 trilyon 477,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 43,5 milyar TL'den 79,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175 milyar TL'den 175,8 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 1 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.