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KKM hesaplarında düşüş sürdü

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

25.01.2024 - 14:36 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 529 milyar TL'den 2 trilyon 502,6 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 750 milyar TL'den 11 trilyon 736,2 milyar TL'ye inerken, mevduat 15 trilyon 33 milyar TL'den 15 trilyon 35,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 525,4 milyar TL'den 1 trilyon 513,98 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 194,6 milyar TL'den 1 trilyon 174,3 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 193,2 milyar TL'den 194,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 19 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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