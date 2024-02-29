KKM hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 343,2 milyar TL'den 2 trilyon 323,9 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 12 trilyon 52,2 milyar TL'den 12 trilyon 203,1 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 75,2 milyar TL'den 15 trilyon 128,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 538,7 milyar TL'den 1 trilyon 562 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 244,7 milyar TL'den 1 trilyon 273,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 196,8 milyar TL'den 194,4 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 23 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.