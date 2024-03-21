KKM hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 303,7 milyar TL'den 2 trilyon 295,6 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 12 trilyon 592,6 milyar TL'den 12 trilyon 661,8 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 324 milyar TL'den 15 trilyon 541,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 595,9 milyar TL'den 1 trilyon 594,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 319,7 milyar TL'den 1 trilyon 309,7 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 195,3 milyar TL'den 195,1 milyar TL'ye indi. Veriler 15 Mart ile biten haftayı kapsıyor.