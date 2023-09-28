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KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutarda yaşanan düşüş sürdü.

28.09.2023 - 14:22 |
KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 307 milyar TL'den 3 trilyon 304,4 milyar TL'ye indi.

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Aynı haftada krediler 10 trilyon 503,3 milyar TL'den 10 trilyon 858,1 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 196,6 milyar TL'den 13 trilyon 334 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 429 milyar TL'den 1 trilyon 441 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 928,3 milyar TL'den 937,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 173,3 milyar TL'den 170,1 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 22 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

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