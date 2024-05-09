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Uzmanpara KKM hesaplarında düşüş sürüyor
Haberler Uzmanpara KKM hesaplarında düşüş sürüyor

KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında düşüş yaşandı.

09.05.2024 - 14:16 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 258 milyar TL'den 2 trilyon 232,8 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 13 trilyon 98 milyar TL'den 13 trilyon 133,9 milyar TL'ye çıktı, mevduat 15 trilyon 823 milyar TL'den 15 trilyon 609,2 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 639 milyar TL'den 1 trilyon 647,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 395 milyar TL'den 1 trilyon 412,8 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 203,4 milyar TL'den 204,9 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 3 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.

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