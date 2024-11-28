KKM hesaplarında gerileme sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 250,2 milyar TL'den 1 trilyon 224 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 15 trilyon 160,7 milyar TL'den 15 trilyon 231,4, milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 326 milyar TL'den 18 trilyon 275 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 893,5 milyar TL'den 1 trilyon 919,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 676,5 milyar TL'den 1 trilyon 688,1 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 280,3 milyar TL'den 281,5 milyar TL'ye çıktı. Veriler 22 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.