KKM hesaplarında gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 651,8 milyar TL'den 2 trilyon 626,4 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 479,5 milyar TL'den 11 trilyon 630,3 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 674 milyar TL'den 14 trilyon 843,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 497,9 milyar TL'den 1 trilyon 513,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 99,8 milyar TL'den 154,9 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,1 milyar TL'den 191,4 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 29 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.