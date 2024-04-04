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Uzmanpara KKM hesaplarında gerileme sürüyor
Haberler Uzmanpara KKM hesaplarında gerileme sürüyor

KKM hesaplarında gerileme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutarda sınırlı da olsa düşüş yaşandı.

04.04.2024 - 14:27 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 288,3 milyar TL'den 2 trilyon 276,5 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 12 trilyon 710,9 milyar TL'den 12 trilyon 876,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 507,2 milyar TL'den 15 trilyon 461,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 611,8 milyar TL'den 1 trilyon 623,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 322,2 milyar TL'den 1 trilyon 376,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,8 milyar TL'den 197,5 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 29 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

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