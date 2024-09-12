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KKM hesaplarında gerileme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

12.09.2024 - 14:48 |
KKM hesaplarında gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 594,4 milyar TL'den 1 trilyon 574,8 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 14 trilyon 587,2 milyar TL'den 14 trilyon 623,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 441,4 milyar TL'den 17 trilyon 304 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 797,1 milyar TL'den 1 trilyon 800,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 586 milyar TL'den 1 trilyon 587,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 252,9 milyar TL'den 257,2 milyar TL'ye çıktı. Veriler 6 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

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