Kmh Limiti Nedir? Kredili Mevduat Hesabı Limit Arttırımı Nasıl Olur?

KMH diğer bir ifadeyle Kredili Mevduat Hesabı, günümüzde sıklıkla araştırılıp merak edilen önemli konu başlıkları arasında yer almaktadır.



Kmh Limiti Nedir?



KMH (Kredili Mevduat Hesabı), kişilerin her türden kısa vadeli nakit gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak, vadesiz hesapta yeterli miktarda bakiye olmaması söz konusu olduğunda kişiye bankanın belirlemiş olduğu limit kapsamında para çekme, EFT/havale yapma olanağı sağlayan bir tür kredi hesabıdır.



Kredili Mevduat Hesabı Limit Arttırımı Nasıl Olur?



Eğer Kredili Mevduat Hesabı limiti hesap sahibine yetmiyorsa, kişinin bazı koşullara uygun olması durumunda Eğer Kredili Mevduat Hesabı limitinin arttırılabilme imkanın varlığı söz konusudur. Limit arttırımı bankadan bankaya farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel olarak Kredili Mevduat Hesabı limiti arttırılması hakkında bilgiler şu şekildedir.



Banka hesabınızdaki kredili mevduat limitini arttırmak istiyorsanız bunun için ilk olarak ilgili bankanın müşteri temsilcileri ile iletişime geçmek gerekmektedir. Eğer bu süreçte kişinin hesap hareketleri olumlu durumda ise ve KMH ödemelerini geciktirme durumu söz konusu değil de herhangi bir sorun olmadan kişinin artı hesap limiti arttırılacaktır.



Çeşitli bankalar, kredili mevduat limitini arttırma olanağını sağlamak amacı doğrultusunda müşterilerine Kredili mevduat hesabı seçeneğini sunması söz konusudur. Bankalar kesintisiz olarak sağladıkları müşteri hizmetleri sayesinde, müşterilerin hesabında bakiye olmasa dahi, ödemelerini zamanında yapabilmelerine ve ATM'ler üzerinden para çekebilmelerine olanak tanımaktadır.



ATM'ler aracılığı ile gün ve saat kısıtlaması olmaksızın kredi kullanma olanağına sahip olmak ve yalnızca kredi kullanılmış olan günler için faiz ödemeyi tercih eden müşteriler açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.



Ayrıca SMS yolu ile de kredili mevduat limitini arttırma olanağı söz konusudur. Bunun için ise KMH yazılıp bir boşluk bırakıldıktan sonra T.C. numarası, KMH tutarı ve aylık net olan gelir yazılır ve ilgili bankanın ilgili SMS numarasına gönderim yapılır.