Konjoktür Nedir? Ekonomik Konjoktür Kısaca Ne Anlama Gelir?

Ekonomi üzerinden yorum yapılırken en sık karşılaşılan terimler içerisinde konjonktür gelir. Pek çok kişi bu kelimenin ne olduğunu merak etmekte ve ne işe yaradığı üzerine araştırma gerçekleştirmektedir. Kelime bazında genel olarak karşılığı ise hal veya toplu biçimde ifade edilmektedir.



Konjoktür Nedir?



Herhangi bir ülkenin ekonomik yönden inişli veya çıkışlı dalgalı durumunu anlatan yapıya konjektör denmektedir. Aynı zamanda birçok değişik çeşit ve şartın ortaya çıkardığı bir durum şeklinde de ifade etmek mümkün. Diğer taraftan belirli olan ülkenin ekonomik açıdan iyileşmesi ya da kötüleşmesi bütünü olarak da değerlendirebilir. Tabii bu kavram sadece ekonomik yönden değil, politik ve sosyal yapılar üzerinden de ele alınarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda nesnelerden ya da olgulardan yararlanmak suretiyle, gelecekte olası girişimlerin tahminini etkin biçimde ortaya çıkarmak adına ele alınır.



Ekonomik Konjoktür Kısaca Ne Anlama Gelir?



Herhangi bir ülkenin ekonomisinde meydana gelen inişler ve çıkışlar ile beraber, üretim hacmi üzerinden ele alınan tüm unsurlar konjektör olarak bilinmektedir. Daha sonra daha doğrusu ekonomik yönden meydana gelen doğrulama şeklinde de ifade edilebilir. Genel olarak 4 farklı aşama üzerinden ele alınır ve gerçekleşir. Bunlar içerisinde daralma, tepe, tip ve genişleme gibi unsurlar söz konusudur. Bu doğrultuda işlem hacmi ile beraber para hacmi ve ekonomik yönden üretim seçenekleri dalgalanma yaşar.



Konjonktür Dalgalanmaları



Konjonktür dalgalanma ülke çapında genel olarak kısa ve uzun vadeli şeklinde ele alınır. Gayri safi milli hasıla da göre 6 ay süreyle gerçekleşen dalgalanma kısa konjektör şeklinde yazılır. Bundan daha uzun süren dalgalanma ise depresyon ya da bunalım dönemi şeklinde ifade edilmektedir. Ülke açısından ekonomik olarak önemli oranda daralma yaşama durumu ön plana çıkmaktadır. O yüzden ekonomik açıdan çok dikkat edilmesi gereken bir terim ve dönem olarak ön plana çıkıyor.