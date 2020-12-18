Konşimento Nedir, Ne İşe Yarar? Konşimento Nerelerde Kullanılır?

Söz konusu taşımacılık olduğu zaman konşimento çok sık kulağa aşinadır. Bu noktada gerçekleştirilen taşımacılık ile beraber ele alınan işlem içerisindeki prosedürlerden biridir. Bu kelime ile karşılaşan birçok kişi, ne anlama geldiği ve nerelerde kullanıldığına dair bilgi almaya çalışıyor.



Konşimento Nedir?



Konşimento taşıma senedi olarak bilinmektedir. Özellikle ticari işlemle ilgili her türlü bilginin yer aldığı kıymetli bir evrak olarak da öne çıkıyor. Bu evrak üzerinde yükleyici, alıcı, ilgili merciler gibi birçok farklı bilgi yer almaktadır. Genel olarak gemiler üzerine yapılacak olan taşımacılık alanında kullanılan bir evrak olduğunu da söylemek mümkün. Bu doğrultuda gemiye teslim edilen mala karşılık alınmış bir evraktır. Yasal ve imzalı bir çerçevede bu evrak alındığı zaman, yüklenin ya da ürünlerin gemiye transfer edildiğini anlatır.



Konşimento Ne İşe Yarar?



Genel olarak gemi üzerinden yapılacak İthalat ve ihracat kapsamındaki taşımacılık, konteynırlar üzerinden gerçekleşir. Bu doğrultuda yük gemilerine teslim edilecek olan konteynerler kapsamında bu işlerin tamamlandığını gösteren bir evrak alınır. İşte bu evrak konşimento olarak bilinir. Özellikle malın yüklendiği noktadan varış noktasına kadar geçerliliği süren bir belgedir. Bu evrak ihracatçı olan firmaya, yükleme işlemi tamamlandıktan sonra nakliye firması tarafından verilir. Böylece yapılacak olan taşımacılık kapsamındaki transfer, tamamen sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşir.



Konşimento Nerelerde Kullanılır?



Konşimento genel olarak taşımacılık alanında kullanılan bir belgedir. Özellikle deniz taşımacılığı konusunda ele alınır ve kullanılır. Yapılacak olan işlem ile beraber nakliye firması bünyesinde ilgili yükler gemiye bindirilir ve konşimento belgesi alınır. Bu belge ilgili yüklerin gerekir varış noktasına ulaşıncaya kadar kullanılmasına fırsat verir. Özellikle gemileri teslim edilen malların yasal bir süreç kapsamında gerçekleştiğini anlatan bir evraktır. Üzerindeki tüm kısımlar doldurulmak suretiyle imzalı bir şekilde, nakliye firması bünyesinde ihracatçıya ulaştırılır. Bu sayede yapılan İthalat ve ihracat kapsamında yükler, gemi üzerinden deniz taşımacılığı ile ilgili noktaya güvenli bir şekilde ulaştırılır.



Konşimento Üzerinde Yer Alan Bilgiler Nelerdir?



Deniz taşımacılığı üzerinden gerekli yüklerin ilgili noktaya ulaştırılabilmesi açısından, konşimento belgesi doldurulur ve işlem tamamlanır. Bu doğrultuda belgenin üzerinde belli başlı bazı bilgiler vardır ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.



- İhracatçı kişinin ismi ve adresi

- İthalatçı kişinin ismi ve adresi

- Nakliye firmasının ismi ve adresi

- Gönderilen ağırlığın maddi değeri ile beraber sayısı

- Yükleme ve varış liman bilgisi

- Navlun ödeme bilgisi

- İmza ile evrak düzenleme tarihi



Bu gibi bilgiler konşimento üzerinde yer alır ve yük teslimatı gerçekleşir.