Konsorsiyum Nedir, Neden Yapılır?



4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ortak girişimler “İhaleye katılmak üzere birden çok sayıda gerçek yahut tüzel kişinin aralarında yapmış oldukları anlaşma doğrultusunda oluşturulan iş ortaklığı ve konsorsiyumlar” olarak ifade edilmiştir.



Konsorsiyum Nedir?



Konsorsiyum, yalnızca tek bir kuruluşun üstlenemeyeceği niteliğe sahip durumdaki bir işi, ortaklarının imkanlarını birleştirmeleri neticesinde ilişkili işin gerektirmekte olduğu kapasiteye ulaşılabilmesi maksadı doğrultusunda yapılmış olan bir ortaklık olarak tanımlanmaktadır. Konsorsiyumlarda, her bir ortak üstlenilmiş olan işin belli bir kısmının sorumluluğunu almaktadır.



Konsorsiyum Neden Yapılır?



Konsorsiyum yapılmakta olan en önemli stratejik işbirliği yöntemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Benzer endüstrilerde faaliyet gösteren ve yine benzer nitelikteki işletmelerin tek olarak üstlenemeyecek oldukları ürün yahut hizmet geliştirmelerinin ya da işi yapmalarının güç ve maliyetli olduğu durumlarda bir kaynak havuzu oluşturmak amacı doğrultusunda yapabilme becerisine kavuşmalarını sağlar.



Diğer bir ifade ile uçak motoru üretimi yapan bir A firmasının üretilecek olan bir uçağın gövdesinin üretimi için B firması ile işbirliği yaparak üretimi çok daha başarılı bir hale getirmesi işlemidir. Konsorsiyum yapılmasının en önemli sebebi tek başına üstesinden gelinmesinin güç ve maliyetli olduğu durumlarda güç birliği yapmak ve işi kolaylaştırmanın yanında maliyetleri de düşürmektir.



Konsorsiyum girişim teriminin gerek uygulama anlamında gerekse literatürde kendine özgü bir yasal düzenlemenin mevcudiyetinin olmayışı sebebiyle iş ortaklığı kavramı ile arasındaki çizgi kesin olarak çizilememiş durumdadır.



Konsorsiyum Türleri Nelerdir?



Konsorsiyum türleri olan bir anlaşma şeklidir. Buna göre konsorsiyum türleri şu başlıklar altında sıralanmaktadır;



1- Emisyon Konsorsiyumları kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Buna göre üstlenme konsorsiyumları ve saf tedavül konsorsiyumları şeklinde olmaktadır.

2- Kredi Konsorsiyumları,

3- Alacağın tahsili için harekete geçmeme konsorsiyumu,

4- Oy konsorsiyumları

5- Yapı konsorsiyumları

6- İyileştirme konsorsiyumları,