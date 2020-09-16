CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Konut Fiyat Endeksi arttı
16.09.2020 - 14:53 | | AA

Konut Fiyat Endeksi arttı

Konut Fiyat Endeksi, temmuzda aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 25,8 artışla 141,4 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi arttı
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Temmuz 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 141,4 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,6 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 1,3 yükseliş gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 22,5, yüzde 25,3 ve yüzde 28,6 arttı. 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Köye giriş ve çıkışlar durduruldu! Jandarma 24 saat nöbette

    Köye giriş ve çıkışlar durduruldu! Jandarma 24 saat nöbette

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

    Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalan şüpheliler tutuklandı!

    Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalan şüpheliler tutuklandı!

    Sıradaki Haber