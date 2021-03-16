Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKonut Fiyat Endeksi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Konut Fiyat Endeksi arttı
ABONE OL

Konut Fiyat Endeksi arttı

Konut Fiyat Endeksi, ocakta aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 30,4 artışla 157,7 seviyesinde gerçekleşti.

16.03.2021 - 14:58 | | AA
Konut Fiyat Endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 157,7 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 30,4, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,5 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, yüzde 1,1 ve yüzde 4 arttı. Endeks değerleri 2020'nin aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,7, yüzde 29,3 ve yüzde 32,2 yükseldi. 

    GÜNCEL HABERLER

    İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi... Halepçe Katliamı!

    İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi... Halepçe Katliamı!

    Vaka görülen lisede eğitime ara verildi!

    Vaka görülen lisede eğitime ara verildi!

    Afyonkarahisar'da 3 şiddetinde deprem!

    Afyonkarahisar'da 3 şiddetinde deprem!

    NATO üyelerinin savunma harcaması 2020'de 1,1 trilyon doları buldu

    NATO üyelerinin savunma harcaması 2020'de 1,1 trilyon doları buldu

    Hazine iki tahvil ihalesinde 4,5 milyar lira borçlandı

    Hazine iki tahvil ihalesinde 4,5 milyar lira borçlandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vaka görülen lisede eğitime ara verildi!

    Vaka görülen lisede eğitime ara verildi!

    Sıradaki Haber
    Kamuda yeni dönem! Sınırlama geldi

    Kamuda yeni dönem! Sınırlama geldi

    Sıradaki Haber
    ABD'ye sert sözler: Bela çıkartmayın!

    ABD'ye sert sözler: Bela çıkartmayın!

    Sıradaki Haber
    Afyonkarahisar'da 3 şiddetinde deprem!

    Afyonkarahisar'da 3 şiddetinde deprem!

    Sıradaki Haber