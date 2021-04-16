Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKonut Fiyat Endeksi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Konut Fiyat Endeksi arttı
ABONE OL

Konut Fiyat Endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

16.04.2021 - 15:00 | | AA
Konut Fiyat Endeksi arttı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 161,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 30,8, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,1 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,3, yüzde 2,1 ve yüzde 2,6 arttı. Endeks değerleri 2020'nin aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,9, yüzde 29,1 ve yüzde 32,3 yükseldi. 

    GÜNCEL HABERLER

    Köln Belediyesi Türkçe paylaştı! Başlıyor

    Köln Belediyesi Türkçe paylaştı! Başlıyor

    Silivri'de meydan ve sahil doldu taştı

    Silivri'de meydan ve sahil doldu taştı

    Öğretmenin, 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar davasında beraat

    Öğretmenin, 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar davasında beraat

    Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar açıklaması

    Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar açıklaması

    Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan büyük Putin gafı! Büyük tepki çekti

    Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan büyük Putin gafı! Büyük tepki çekti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı-16 Nisan? Bugün Zuhal Topal'da birinci kim oldu?

    Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı-16 Nisan? Bugün Zuhal Topal'da birinci kim oldu?

    Sıradaki Haber
    Araba fiyatlarına zam geliyor! İkinci el ve sıfır...

    Araba fiyatlarına zam geliyor! İkinci el ve sıfır...

    Sıradaki Haber
    BioNTech aşısıyla ilgili 'üçüncü doz' açıklaması

    BioNTech aşısıyla ilgili 'üçüncü doz' açıklaması

    Sıradaki Haber
    16 Nisan bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    16 Nisan bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    Sıradaki Haber