Konvertibilite Nedir, Neden Önemlidir?

Konvertibilite kelimesi dönüştürülebilirlik anlamının yanı şura birde çevrilgenlik anlamını taşımakta olup bir değerin başka değere çevrilmesi anlamına gelmektedir.

Konvertibilite Nedir?

Konvertibilite dendiği zaman kastedilen genel olarak herhangi bir para biriminin diğer bir para birimine ya da altın ile değiştirilebilir olmasıdır. Fakat burada kastedilmekte olan bir para biriminin diğer ülkelerde kabul edilebilir olması durumu değildir.

Örnek vermek gerekir ise; Türk Lirası ile ABD’de ödeme yapmak istenildiği zaman satıcı parayı kabul etmez. Bunun nedeni paranın konvertibl olmaması durumu değildir. Konvertibilite ülkenin kendi para birimlerini belli pariteden değiştirme işlemini kabul etmesidir.

Konvertibilite Neden Önemlidir?

Konvertibilite durumu önemli bir durumdur. Bu konuda önemli olan ülkenin kendi bastığı paraları kendisinin değişim durumunu kabul etmesi olmaktadır. Eğer ülkenin parası başka ülkenin bankaları ve ya kişi ve kurumları aracılığı ile ödeme aracı olarak kabul ediliyor ise o para yalnızca konvertibl değil rezerv para konumunda olmaktadır. Para birimlerinde genel olarak konvertibilite bir para biriminin diğer bir para birimine dönüştürülmesi durumudur. Dönüşüm işlemleri döviz kuru ve ya parite olarak anılmakta plan ölçüler çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Konvertibl Para Nedir?

Konvertibilite para, herhangi bir ülkenin para birimlerini o ülkenin herhangi bir bankasına götürerek, yabancı ülke parası alabiliyorsanız bu paranın bir konvertibilitesi var anlamına gelir. Yani bu para konvertibl paradır.

Örnek olarak Türk lirasını, merkez bankasına gidip dolara dönüştürebilme verilebilir. Bu durumda merkez bankası da bu dönüşüm işlemini mevcut olan döviz kuru üzerinden yapar. Bu durum konvertibl para demektir.