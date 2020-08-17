Kovid-19 krizinde Alman firmaların kredi talebi arttı

Merkezi Münih'de bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya’da bu yılın ikinci çeyreği için "Kredi talebi gelişmeleri" anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, Almanya’da şirketlerin yüzde 34,4’ü Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için kamusal kısıtlamaların getirildiği ikinci çeyrekte bankalarla kredi pazarlığı yaptı.

Bu oran, gıda ve içecek sektöründe yüzde 68,7, otel sektöründe yüzde 60,7, seyahat sektöründe yüzde 50,7, perakende sektöründe yüzde 37,6 ve sanayi’de yüzde 34,6 olarak kaydedildi.

Ifo'nun açıklamasında, söz konusu kredi talebi oranı, 2017’nin ilk çeyreğinde kaydedilen önceki en yüksek seviyenin biraz altına kaldığına vurgu yapılarak, bu yılın ilk çeyreğinde Alman şirketlerin yüzde 29,3’ü kredi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankalarla kredi pazarlığı yapan şirketlerin yüzde 19,4’ü bankaların kredi vermede oldukça temkinli davrandığını bildirdiğini belirterek, “Bu, 2017'den bu yana en yüksek seviye.” ifadesini kullandı.

Wohlrabe, inşaat sektöründeki şirketlerin kredi talebinin yüzde 23,8’de kaldığını bildirerek, inşaat sektörünün Kovid-19 krizinden öteki sektörlere göre daha az etkilendiğini vurguladı.

Almanya’da, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), salgını kontrol altına almak için alınan önlemler ekonomide aksamalara neden olduğundan, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1 daralmıştı. Uzmanlar üçüncü çeyrekte büyüme beklerken, bazı uzmanlar ekonominin Kovid-19 krizi öncesi seviyelerine tekrar ulaşmasının 2021’nin sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor.